Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Akhdoud sahasında Al Fayha'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Akhdoud - Al Fayha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Akhdoud - Al Fayha maçını canlı izlemek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Akhdoud ile Al Fayha 10. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Akhdoud - Al Fayha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL AKHDOUD - AL FAYHA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Akhdoud - Al Fayha 20 Ekim Cuma günü saat 18:00'de oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.