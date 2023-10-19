Osasuna - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 10. haftada Osasuna sahasında Granada'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Osasuna - Granada maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 10. haftada Osasuna ile Granada karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Osasuna - Granada maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - GRANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Granada maçı 20 Ekim Cuma günü saat 22:00'de başlayacak. Müccadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.