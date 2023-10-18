Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Lale Orta ile ilgili iddialarına cevap geldi.
SON DAKİKA: Lale Orta'dan Erden Timur'a flaş yanıt!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un eski MHK başkanı Lale Orta hakkında söylediği sözler üzerine Orta'dan Timur'a dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte o sözler...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 18.10.2023- 14:21
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Lale Orta ile ilgili iddialarına cevap geldi.
ERDEN TİMUR NE SÖYLEMİŞTİ?
Lale Orta'nın 3 Şubat sabahı VAR odasını yaptığı ziyaret incelensin. Lale Orta, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçından sonra VAR odasından çektiği görüntüyü Ali Koç'a gönderdi.
Konuya ilişki Lale Orta TRT Spor'a konuştu. Orta, "TFF başkanı ile yazıştım. Hukuk kurulunun gerekli incelemesinden sonra gerekli açıklamaları yapmalarını bekliyorum."