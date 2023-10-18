Hollanda ekibi PSV ile sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak Bundesliga ekiplerinden Mainz 05'e katılan Anwar El Ghazi'nin sözleşmesi feshedildi.



Fas asıllı Hollandalı oyuncu, sosyal medya hesabından Gazze'ye destek mesajı yayınladı. El Ghazi'nin sözleşmesinde, "Nehirden denize, Filistin özgür olacak" ifadeleri yer aldı. 28 yaşındaki oyuncu daha sonra paylaşımını sildi.



Alman ekibi Mainz, Anwar El Ghazi'nin paylaşımı sonrası harekete geçti ve 1 ay önce takıma katılan oyuncunun sözleşmesini feshetti.



Mainz tarafından yapılan açıklamada, "Mainz 05 olarak, Orta Doğu'da yıllardır yaşananlarda perspeftikleri saygıyla karşılıyor. Ancak yapılan paylaşım kulüp değerlerini yansıtmıyor" ifadeleri yer aldı.