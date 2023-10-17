Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Venezuela sahasında Şili'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Venezuela - Şili maçı hangi kanalda? Venezuela - Şili maç ne zaman?

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Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Venezuela ile Şili karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Venezuela - Şili maçı hangi kanalda? Venezuela - Şili maç ne zaman?

VENEZUELA - ŞİLİ MAÇI HANGİ KANALDA? VENEZUELA - ŞİLİ MAÇ NE ZAMAN?

Venezuela - Şili maçı 18 Ekim Çarşamba günü saat 00.00'da oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.