Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Uruguay sahasında Brezilya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Uruguay - Brezilya maçı hangi kanalda? Uruguay - Brezilya maç ne zaman?

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Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Uruguay ile Brezilya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Uruguay - Brezilya maçı hangi kanalda? Uruguay - Brezilya maç ne zaman?

URUGUAY - BREZİLYA MAÇI HANGİ KANALDA? URUGUAY - BREZİLYA MAÇ NE ZAMAN?

Uruguay - Brezilya maçı 18 Ekim Çarşamba günü saat 03.00'te oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.