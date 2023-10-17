İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Nicolo Fagioliadı bahis skandalına dahil oldu. Torino Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, yıldız oyuncu, 7 ay futboldan men cezası aldı. Soruşturmada bonservisi Galatasaray'da olan Nicolo Zaniolo'nun da adı geçiyor.

İtalya'da bahis soruşturmasında adı geçen Juventuslu Nicolo Fagioli'nin cezası belli oldu. Çizme basınında yer alan haberde, Fagioli'nin futboldan 7 ay men cezası aldığı belirtildi.

Fagioli'nin avukatının, savcılık ile işbirliği yaptığı ve oyuncunun da itirafları ile kumar bağımlılığından kurtulma isteği nedeniyle 3 yıllık cezanın 7 aya indirildiği aktarıldı.

22 yaşındaki futbolcunun 7 aylık men cezasının kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklanacağı kaydedildi.

SEZONU KAPATTI

Nicolo Fagioli, 7 aylık cezanın resmi olarak açıklanmasıyla birlikte bu sezonun kalan kısmında forma giyemeyecek. Genç oyuncu, soruşturma öncesinde Juventus'ta 6 maçta sahaya çıkmıştı.

Soruşturmada bonservisi Galatasaray'da olan Nicolo Zaniolo'nun da adı geçiyor.