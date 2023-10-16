Sırbistan - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sırbistan - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Sırbistan sahasında Karadağ'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sırbistan - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.10.2023- 11:21