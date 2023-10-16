U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Letonya ve Türkiye kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Letonya U21 - Türkiye U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Letonya U21 - Türkiye U21 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Letonya U21 ile Türkiye U21 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Letonya - Türkiye U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LETONYA U21 - TÜRKİYE U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Letonya U21 - Türkiye U21 17 Ekin Salı günü saat 15:00'de başlayacak. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE LETONYA U21 MAÇI CANLI İZLE