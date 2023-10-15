Liglere verilen arada hazırlık maçları sürüyor. Senegal sahasında Kamerun'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Senegal - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ederken, hazırlık maçları da sürüyor. Senegal ile Kamerun kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Senegal - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SENEGAL - KAMERUN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Senegal - Kamerun maçı 16 Ekim Pazartesi günü saat 21:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.