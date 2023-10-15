EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İzlanda sahasında Lihtenştayn'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İzlanda - Lihtenştayn maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İzlanda - Lihtenştayn maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İzlanda sahasında Lihtenştayn'ı konuk edecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, İzlanda - Lihtenştayn maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İZLANDA - LİHTENŞTAYN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İzlanda - Lihtenştayn maçı 16 Ekim Pazartesi günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.