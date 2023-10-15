EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Cebelitarık sahasında İrlanda'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Cebelitarık - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Cebelitarık sahasında İrlanda'yı konuk edecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Cebelitarık - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CEBELİTARIK İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cebelitarık - İrlanda maçı 16 Ekim Pazartesi günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.