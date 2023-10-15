Azerbaycan - Avusturya maçının canlı anlatımı için tıklayın...
EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Azerbaycan sahasında Avusturya'yı konuk edecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Azerbaycan - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
AZERBAYCAN - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Azerbaycan - Avusturya maçı 16 Ekim Pazartesi günü saat 19:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.
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