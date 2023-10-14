2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda Ukrayna ile Kuzey Makedonya kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ukrayna'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Georgiy Sudakov ve 90+6'da Oleksandr Karavaev kaydetti.
Bu sonucun ardından Ukrayna 10 puana yükseldi. 2 maç sonra kaybeden Kuzey Makedonya ise 7 puanda kaldı.
Grubun 7. maçında Ukrayna 17 Ekim Salı günü Malta deplasmanında sahne alacak. Kuzey Makedonya ise 17 Kasım Cuma günü İtalya'yla deplasmanda karşılaşacak.