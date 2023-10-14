İtalyan futbolu bahis skandalıyla çalkalanıyor. Nicolo Zaniolo'nun da aralarında bulunduğu bir grup oyuncunun bahis oynadığı iddiaları hakkındaki soruşturma derinleştiriliyor.
SON DAKİKA: Zaniolo için flaş suçlama! Bahis çetesini organize mi etti?
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla transfer olan Nicolo Zaniolo için İtalya'dan olay bir iddia geldi. İşte Zaniolo hakkında gündem olan o haber ve detayları... GS SPOR HABERLERİ
TELEFON VE TABLETLERİNE EL KOYULDU!
Zaniolo ve Tonali milli takım kampı kadrosundan çıkarıldı. İki oyuncunun telefon ve bilgisayarlarına inceleme amaçlı el koyuldu.