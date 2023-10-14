SON DAKİKA: Zaniolo için flaş suçlama! Bahis çetesini organize mi etti?

SON DAKİKA: Zaniolo için flaş suçlama! Bahis çetesini organize mi etti?

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla transfer olan Nicolo Zaniolo için İtalya'dan olay bir iddia geldi. İşte Zaniolo hakkında gündem olan o haber ve detayları... GS SPOR HABERLERİ

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.10.2023- 14:08