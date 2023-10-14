Polonya - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Polonya - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Polonya sahasında Moldova'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Polonya - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.10.2023- 14:03