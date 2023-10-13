Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için sıra dışı bir haber geçildi. Habere göre Cristiano Ronaldo 99 kırbaç cezası alabilir.
Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası! İşte sebebi
Kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo'ya şok bir ceza verildi. Dünya yıldızı, 99 kırbaç cezası ile karşı karşıya. İşte sebebi...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 13.10.2023- 13:23
Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, İran ziyareti sırasında engelli ressam Fatemeh Hamami ile bir araya gelmişti.
Ünlü ressamın Portekizli yıldıza resimlerini hediye ettiği görüntüler kulübün sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.