FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 4 maç oynandı.
Brezilya Milli Takımı'nda Neymar gerginliği! Tribünden kafasına patlamış mısır kutusu atıldı
FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya evinde Venezuela'yı ağırladı. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Maçtan sonra tribünden Neymar'ın kafasına patlamış mısır kutusu atıldı. Yıldız oyuncu ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 13.10.2023- 12:37
Arjantin konuk ettiği Paraguay'ı Nicolas Otamendi'nin 3. dakikadaki golüyle 1-0 yendi.
Karşılaşmaya yedek başlayan Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, 53. dakikada oyuna girdi.