Afrika Uluslar Kupası grupları belli oldu

Afrika Uluslar Kupası grupları belli oldu

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'den birçok oyuncunun forma giydiği Afrika Uluslar Kupası grupları belli oldu. Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde 13 Ocak'ta başlayacak ve 5 şehirdeki 6 statta oynanacak.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.10.2023- 14:32