EURO 2024 Elemeleri E Grubu maçında Polonya, Faroe Adaları'na konuk oldu.
Polonya rakibini 2-0 mağlup etti.
Konuk ekibin gollerini Süper Lig'de forma Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski ile Antalyasporlu Adam Buksa kaydetti.
Bu sonucun ardından Polonya, 9 puana yükseldi. Faroe Adaları ise 1 puanda kaldı.
Faroe Adaları 0-2 Polonya MAÇ SONUCU - ÖZET | Polonya'da Szymanski rüzgarı!
EURO 2024 Elemeleri E Grubu maçında Polonya deplasmanda Faroe Adaları karşsıında sahadan 2-0 galip ayrıldı. Maçtaki golleri Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski ile Antalyasporlu Adam Buksa kaydetti.
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Yayın Tarihi: 13.10.2023- 02:02
EURO 2024 Elemeleri E Grubu maçında Polonya, Faroe Adaları'na konuk oldu.