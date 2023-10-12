EURO 2024 Elemeleri E Grubu maçında Polonya, Faroe Adaları'na konuk oldu.



Polonya rakibini 2-0 mağlup etti.



Konuk ekibin gollerini Süper Lig'de forma Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski ile Antalyasporlu Adam Buksa kaydetti.



Bu sonucun ardından Polonya, 9 puana yükseldi. Faroe Adaları ise 1 puanda kaldı.



