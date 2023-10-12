Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Brezilya sahasında Venezuela'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Brezilya - Venezuela maçı hangi kanalda? Brezilya - Venezuela maç ne zaman?

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Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Brezilya ile Venezuela karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brezilya - Venezuela maçı hangi kanalda? Brezilya - Venezuela maç ne zaman?

BREZİLYA VENEZUELA MAÇI HANGİ KANALDA? BREZİLYA - VENEZUELA MAÇ NE ZAMAN?

Brezilya - Venezuela maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 03:30'de oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.