Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur müsabakaları ile devam ediyor. Zonguldak Kömürspor ile Tokat Belediye Plevnespor kozlarını paylaşacak. Müsabaka A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelenin detayları araştırılıyor. Özellikle maçın yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Zonguldak Kömürspor - Tokat Belediye Plevnespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Zonguldak Kömürspor - Tokat Belediye Plevnespor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam ediyor. Zonguldak Kömürspor ile Tokat Belediye Plevnespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zonguldak Kömürspor - Tokat Belediye Plevnespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zonguldak Kömürspor - Tokat Belediye Plevnespor maçı 11 Ekim Çarşamba günü saat 13:00'te oynancak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.

Zonguldak Kömürspor - Tokat Belediye Plevnespor MAÇI CANLI İZLE