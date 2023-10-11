Kastamonuspor - Sebat Gençlikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kastamonuspor ve Sebat Gençlikspor kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kastamonuspor - Sebat Gençlikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kastamonuspor - Sebat Gençlikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam ediyor. Kastamonuspor ile Sebat Gençlikspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kastamonuspor - Sebat Gençlikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASTAMONUSPOR - SEBAT GENÇLİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kastamonuspor - Sebat Gençlikspor maçı 11 Ekim Çarşamba günü saat 13:00'te oynancak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.