Torino Başsavcısı Enrica Gabetta yaptığı açıklamada, İtalyan basınında yer alan ve 22 yaşındaki futbolcuyu da kapsayan soruşturmayı doğruladı.

Futbol maçları üzerine bahis oynadığı tespit edilen bir oyuncu, en az üç yıl men cezası alabiliyor.

Fagioli, bu sezon Juventus formasıyla Serie A'da altı maçta forma giydi.

Juventus'un Fransız futbolcusu Paul Pogba'nın geçen ay yapılan doping testi de pozitif çıkmıştı.

Pogba'nın, ligin ilk haftasında Udinese ile oynanan maçın ardından alınan numunesinde yüksek oranda testosteron tespit edilmişti.

İtalyan Anti-Doping Organizasyonu (NADO), ilk testin pozitif çıkmasının ardından Fransız futbolcuya geçici men cezası vermişti.