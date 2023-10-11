Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Etimesgut Belediyespor ve Mardin 1969 Spor kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 Spor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam ediyor. Etimesgut Belediyespor ile Mardin 1969 Spor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - MARDİN 1969 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 Spor maçı 11 Ekim Çarşamba günü saat 14:00'te oynancak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.