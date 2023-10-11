Belarus - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Elemeleri

Belarus - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Elemeleri

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Belarus sahasında Romanya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Belarus - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.10.2023- 11:32