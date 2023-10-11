Amber Çay Eynesil Belediyespor - Erbaaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor.Amber Çay Eynesil Belediyespor ve Erbaaspor, kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Amber Çay Eynesil Belediyespor - Erbaaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Amber Çay Eynesil Belediyespor - Erbaaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam ediyor. Amber Çay Eynesil Belediyespor ile Erbaaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Amber Çay Eynesil Belediyespor - Erbaaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR - ERBAASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Amber Çay Eynesil Belediyespor - Erbaaspor maçı 11 Ekim Çarşamba günü saat 13:00'te oynancak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.