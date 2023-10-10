2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) ev sahipliğine ortak aday olan Türkiye ve İtalyan Futbol Federasyonu heyetleri, UEFA Yönetim Kuruluna sunumlarını gerçekleştirdi.

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon'daki merkez binasında gerçekleştirilen toplantıda Türk ve İtalyan heyetleri sunumlarını tamamladı.

EURO 2032 ev sahipliği kararının verileceği UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından gerçekleştirilen törenle EURO 2028 ve EURO 2032 ev sahipleri resmen açıklandı.

EURO 2028'i İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler düzenleyecek.

EURO 2032'ye Türkiye ile İtalya ev sahipliği yapacak.

Toplantıdan sonra Volkan Demirel önemli açıklamalarda bulundu. Gianluigi Buffon hakkında konuşan Demirel, "Buffon ile ilk defa bu kadar samimi olduğumuz bir ortam var. Kaleciliğine hayrandık, insanlığına da hayran kaldık. Bazı insanlar bir yere geliyorsa, boşuna gelmiyor. 2032'ye kadar çok karşılaşıp görüşeceğiz, tanıdığım için çok mutluyum." dedi.

Gianluigi Buffon ise Volkan Demirel için benzer ifadeler kullandı. Buffon, "Volkan Demirel, gurur verici bir spor adamı. Beraber karşılıklı oynadık. Çok güzel sohbetimiz oldu. Volkan Demirel, teknik direktör şu an. Benim de İtalya Futbol Federasyonu'nda görevim var. Gelecekte Volkan ile beraber daha çok görüşeceğiz." açıklamalarında bulundu.