Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Kırklarelispor, Çorluspor 1947'i konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Atatürk

Hakemler: Gökhan Özbulut, Ünal Doğru, Azem Zorlu

Kırklarelispor: Mızhat Burak Sarı, Atakan Gündüz, Taşkın Kartal (Hüseyin Eray Karataş dk. 62), Muharrem Doğan, Muammer Denizhan Taşkın (Berke Can Özsoy dk. 90+3), Özgür Can Özcan (Ömer Faruk Ermeç dk. 62), Şevki Çınar (Hüseyin Altuğ Taş dk. 62), Okan Derici (Sırat Yeşilördek dk. 78), Kemal Bayrak, Hasan Yurtseven

Yedekler: Erkam Mecit Erginsoy, Efe Geçim, Necmican Cebeci, Recep Can Altınorak, Kadircan Bilikli

Teknik Direktör: Taner Araz

Çorluspor 1947: Emre Şanal, Enver Ayyıldız, Doğukan Çınar, Hüseyin Ayan, Tamer Öztürk (Sertaç Kayatekin dk. 46), Umut Uysal (Kerim Deler dk. 67), Gökhan Çamur (Samed Özturan dk. 87), Serdal Öz, Burak Toker, Miraç Aslan (Abdülsamet Çoban dk. 46 (Koray Ege Sağım dk. 67)), Necati Önal

Yedekler: Selçuk Özüsade, Muhammet Burak Balcı, Muhammet Enes Artarslan, Osman Gümüş

Teknik Direktör: Erdal İşkar

Gol: Özgür Can Özcan (dk. 21) (Kırklarelispor)

Sarı kartlar: Hasan Yurtseven, Taner Araz (Kırklarelispor), Sertaç Kayatekin, Serdal Öz, Doğukan Çınar (Çorluspor 1947)