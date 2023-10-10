Lille ve Chelsea forması ile yakaladığı başarıların ardından Real Madrid'de beklentileri karşılayamayan Eden Hazard, geleceği hakkında kararını verdi. Belçikalı yıldız futbolcu 32 yaşında bıraktı.

Lille ve Chelsea forması ile yakaladığı başarıların ardından Real Madrid'de beklentileri karşılayamayan Eden Hazard, geleceği hakkında kararını verdi. Belçikalı yıldız futbolcu 32 yaşında bıraktı.



Hazard, 2019'da 115 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu. Real Madrid kariyerinde sakatlıkları ve aşırı kilolarıyla anılan Hazard, eleştirilerin odak noktası olmuştu.



Real Madrid, Eden Hazard'ı bu yaz serbest bırakmıştı.

Tecrübeli ismin adı yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu.