Napoli'de ayrılık kapıda! İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de Fiorentina karşısında alınan 3-1 mağlubiyetin ardından hedefteki isim Rudi Garcia oldu. İtalyan basına göre Garcia ile ayrılık gerçekleşebilir. Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.10.2023- 18:15









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İtalya Serie A'da geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Napoli'de yeni sezon istenildiği gibi başlamadı.



AYRILIK İHTİMALİ



İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Napoli, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Rudi Garcia ile yolları ayırıp ayırmama konusunu düşünmeye başladı.



GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Haberde, yönetimin bu sabah Garcia ile bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edilirken, şimdilik bir ayrılık kararı çıkmasının beklenmediği ifade edildi.



Napoli'nin başında tüm kulvarlarda 10 resmi maça çıkan Rudi Garcia, bu maçlarda 5 galibiyet 2 beraberlik 3 mağlubiyet elde etti.