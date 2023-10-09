Paul Pogba, Juventus'un Udinese ile oynadığı maçın ardından inceleme altına girdi.

Yıldız futbolcudan alınan numunede yüksek oranda testosteron tespit edildi.

11 Eylül'de açıklanan ilk sonuca itiraz eden Pogba'nın ikinci numunesinin de pozitif çıktığı açıklandı.

AYLIK 2 BİN EURO MAAŞ ALACAK

30 yaşındaki orta saha oyuncusunun yıllık brüt maliyetinin 42 bin 177 Euro'luk alt sınıra çekilmesi bekleniyor. Bu durumda Pogba'nın aylık geliri yaklaşık 2 bin Euro olacak.

POGBA'NIN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

Pogba'nın yargılama sonunda Juventus ile sözleşmesi feshedilebilir. Yıldız futbolcu buna rağmen şimdilik herhangi bir yaprıtımla karşılaşmadı.

İki taraf arasındaki sözleşmesinin feshedilme ihtimali hala bulunsa da Juventus yönetimi bu yönde bir karar vermeden önce oyuncudan ve menajerinden gelecek haberi bekliyor.