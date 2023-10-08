Villarreal - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 9. haftada Villarreal sahasında Las Palmas'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Villarreal - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 9. haftada Villarreal ile Las Palmas karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Villarreal - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VİLLARREAL - LAS PALMAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Las Palmas maçı 8 Ekim Pazar günü saat 15:00'te başlayacak. Müccadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.