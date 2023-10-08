Napoli - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Napoli sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Napoli - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Napoli ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Fiorentina maçı 8 Ekim Pazar günü saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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