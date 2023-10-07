İspanya La Liga'nın 9. haftasında Sevilla ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı deplasman takımının 2-0'lık üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarıda ev sahibi takım biri son dakikada olmak üzere 2 gol bularak skoru 2-2'ye getirdi ve maç sona erdi.

Sevilla'nın gollerini 50. dakikada Djibril Sow ve 90+6'da Youssef En-Nesyri kaydetti.

Vallecano'nun gollerini ise 21. dakikada Oscar Valentin ve 26. dakikada Alvaro Garcia attı.

Bu sonuçla Sevilla, puanını 8'e yükseltti.

Rayo Vallecano ise puanını 13'e çıkardı.