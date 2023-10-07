Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Real Madrid sahasında Osasuna'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Madrid - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 9. haftada Real Madrid ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Osasuna maçı 7 Ekim Cumartesi günü saat 17.15'te başlayacak. Müccadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.