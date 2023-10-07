İngiltere'de düzenlenen Championship'in 11. haftasında Millwall ile Hull City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Millwall - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Millwall - Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere'de düzenlenen Championship'te heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Millwall ile Hull City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Millwall - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILLWALL - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Millwall - Hull City maçı 7 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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Millwall

Bialkowski; Leonard, Cooper, Harding; McNamara, Campbell, De Norre, Bryan; Flemming, Nisbet, Watmore

Hull City

Allsop; Coyle, Greaves, Jones, Vinagre; Seri, Morton; Sinik, Traore, Philogene; Connolly