İngiltere Premier Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Manchester United ile Brentford kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Man. United'a galibiyeti getiren golleri 90+3. ve 90+7. dakikalarda Scott McTominay kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 26'da Mathias Jensen'den geldi.
Bu sonucun ardından M. United 12 puana yükseldi. Brentford ise 7 puanda kaldı.
Ligin 9. haftasında Manchester United deplasmanda Sheffield United'a konuk olacak. Brentford ise sahasında Burnley'i ağırlayacak.