İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen Arda Güler, geçtiğimiz günlerde sakatlığını atlatır atlatmaz yaşadığı yeni sakatlığın ardından tekrar iyileşti ve bugün yeşil sahalara geri döndü.
Arda Güler dönüyor! İlk maçına o tarihte çıkıyor
Sezon başında İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlıklar nedeniyle bir türlü forma şansı bulamamıştı. Artık tamamen iyileşen genç yıldızın, Real Madrid formasını giyeceği ilk maç oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Başkent temsilcisinin La Liga'da bu hafta oynayacağı Osasuna maçı hazırlıkları kapsamında bugünkü antrenmanda sahaya inen milli futbolcu, takımdan ayrı bireysel çalıştı. Arda Güler ayrıca salonda özel bir antrenman programı uyguladı.
SEVILLA MAÇINDA KADRODA OLMASI BEKLENİYOR
İkinci sakatlığının ardından sahada bireysel çalışmalarına başlayan Arda Güler, önümüzdeki haftadan itibaren takımla çalışmalara başlayacak.