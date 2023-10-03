Manchester United U19 - Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Gençlik Ligi

UEFA Gençlik Ligi'ne heyecan devam ediyor. Manchester United U19 takımı ve Galatasaray U19 kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manchester United U19 - Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester United U19 - Galatasaray U19 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Gençlik Ligi'nde heyecan 2. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Galatasaray U19, Kopenhag mağlubiyetinin ardından 3 puan almak için Manchester United'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Manchester United U19 - Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNİTED U19 - GALATASARAY U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United U19 - Galatasaray U19 maçı 3 Ekim Salı günü saat 16:00'da UEFA TV'de canlı yayınlanacak.