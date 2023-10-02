Las Palmas - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Las Palmas sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Las Palmas - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Las Palmas - Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Las Palmas - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAS PALMAS - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Las Palmas - Celta Vigo maçı 2 Ekim Pazartesi günü saat 22:00'de başlayacak. Müccadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.