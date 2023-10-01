Deportivo Alaves - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Deportivo Alaves sahasında Osasuna'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Deportivo Alaves - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Deportivo Alaves - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Deportivo Alaves ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Deportivo Alaves - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DEPORTİVO ALAVES - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Deportivo Alaves - Osasuna maçı 1 Ekim Pazar günü saat 17:15'te başlayacak. Müccadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.