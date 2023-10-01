Boca Juniors 0-2 River Plate | MAÇ SONUCU - ÖZET
Dünyanın sayılı derbilerinden olan Boca Juniors-River Plate maçı yine nefesleri kesti. Kıran kırana geçen mücadelede kazanan 2-0'lık skorla River Plate oldu.
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Yayın Tarihi: 01.10.2023- 23:51
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 41. dakikasında Salomon Rondon ve 90+6'yı gösterdiğinde Enzo Hernan Diaz kaydetti.
Bu sonuçla River Plate kendi grubunda 13 puana yükselerek zirvedeki Independiente'yi takibini sürdürdü. Boca Juniors ise 7 puanda kaldı.