Haberler Futbol Haberleri Boca Juniors 0-2 River Plate | MAÇ SONUCU - ÖZET

Boca Juniors 0-2 River Plate | MAÇ SONUCU - ÖZET Dünyanın sayılı derbilerinden olan Boca Juniors-River Plate maçı yine nefesleri kesti. Kıran kırana geçen mücadelede kazanan 2-0'lık skorla River Plate oldu. Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.10.2023- 23:51









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Boca Juniors ile River Plate Superclasico'da karşı karşıya geldi. Alberto J. Armando Stadı'nda oynanan maçı River Plate 2-0 kazanarak derbi zaferini elde eden taraf oldu.





Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 41. dakikasında Salomon Rondon ve 90+6'yı gösterdiğinde Enzo Hernan Diaz kaydetti.



Bu sonuçla River Plate kendi grubunda 13 puana yükselerek zirvedeki Independiente'yi takibini sürdürdü. Boca Juniors ise 7 puanda kaldı.