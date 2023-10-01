Blackburn 1-4 Leicester City (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Yunus Akgün asist yaptı Leicester kazandı!

İngiltere Championship'in 9. haftasında Blackburn sahasında Leicester City ile karşı karşıya geldi. 5 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 4-1 kazanırken, Yunus Akgün oyuna sonradan girerek 1 asist yaptı.

İngiltere Championship'in 9. hafta karşılaşmasında Blackburn ile Leicester City kozlarını poaylaştı. Mücadele konuk takımın 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Leicester'a galibiyeti getiren golleri Wout Faes, Jamie Vardy, Kelechi Iheanacho (p) ve Kiernan Dewsbury-Hall kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise Sammie Szmodics'ten geldi.

Galatasaray'dan kiralık olarak Leicester City'e giden Yunus Akgün, 71. dakikada oyuna girdi ve son golün asistini yaptı.

Bu sonucun ardından Leicester City üst üste 4 galibiyet aldı ve 24 puanla liderliğe yükseldi. 3 maçtır kaybeden Blackburn ise 10 puanda kaldı.

Ligin 10. haftasında Leicester City sahasında Preston'u ağırlayacak. Blackburn ise deplasmanda Coventry'e konuk olacak.