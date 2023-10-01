Atletico Madrid - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Atletico Madrid sahasında Cadiz'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Atletico Madrid - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Atletico Madrid ile Cadiz karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Atletico Madrid - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETICO MADRID - CADIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Cadiz maçı 1 Ekim Pazar günü saat 22:00'de başlayacak. Müccadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.