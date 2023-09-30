İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United sahasında Sheffield United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, West Ham United - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

West Ham United - Sheffield United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United ile Sheffield United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, West Ham United ile Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST HAM UNITED - SHEFFIELD UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

West Ham United - Sheffield United maçı 30 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.