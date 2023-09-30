Mainz 05 - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 6. haftada Mainz 05 sahasında Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Mainz 05 - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Mainz 05 - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mainz 05 ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz 05 - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAİNZ 05 - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mainz 05 - Bayer Leverkusen maçı 30 Eylül Cumartesi günü saat 16:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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