İngiltere Premier Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Aston Villa ile Brighton kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 6-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Aston Villa'nın gollerini Ollie Watkins (3), Pervis Estupinan (k.k), Jacob Ramsey ve Douglas Luiz kaydetti. Brighton'ın tek golü ise Ansu Fati'den geldi.
A. Villa'nın Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo, maça ilk 11'de başladı ve 57 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Aston Villa 15 puana yükseldi. Brighton ise 15 puanda kaldı.
Ligin 8. haftasında Aston Villa deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Brighton ise sahasında Liverpool'u ağırlayacak.