Trendyol Süper Lig'de heyecan, 6. hafta ve 3. hafta erteleme maçlarıyla devam etti.
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de geride kalan 6 haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Beşiktaş'ın puansız kapattığı haftada Fenerbahçe ve Galatasaray haftayı 3 puanla kapattı. İşte son detaylar...
Trendyol Süper Lig'de heyecan, 6. hafta ve 3. hafta erteleme maçlarıyla devam etti.
Lider Fenerbahçe, 6. haftada Alanyaspor'u tek golle geçti.
Sarı-lacivertliler, erteleme maçında ise Başakşehir'i 4-0 mağlup ederek galibiyet serisini ve liderliğini sürdürdü.