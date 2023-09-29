Fransızlardan olay iddia: Nice forması giyen Alexis Beka Beka'dan intihar girişimi!

Son dakika spor haberleri: Fransızlardan olay bir iddia ortaya atıldı. Adı bir dönem Beşiktaş ile anılan Nice forması giyen Alexis Beka Beka'nın intihar girişiminde bulunduğu yazıldı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.09.2023- 13:47